Экономист оценил отмену комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал RT решение Центробанка отменить комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей.

«Комиссия была введена, потому что с самого начала предполагалось: раз услуга существует, то она должна иметь комиссию. Это стандартное положение применительно к любому банковскому продукту. Но система находится в стадии становления. Хоть она и запущена, но ещё не все банки в полной мере в ней участвуют. Комиссия была введена и для того, чтобы как-то усилить конкуренцию на этом сегменте рынка», — сказал эксперт.

По его словам, решение Центрального банка «стоит приветствовать, потому что это даст возможность повысить спрос у клиента, потребителя финансовых услуг».

«Остаётся вопрос, что делать с комиссией всем остальным участникам банковского рынка. Но это уже следующий акт пьесы, и мы увидим там много интересного», — считает Масленников.

Ранее Центробанк отменил комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей.