Экономист оценил отмену комиссии за переводы в системе быстрых платежей

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал RT решение Центробанка отменить комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей.
Экономист оценил отмену комиссии за переводы в системе быстрых платежей
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Комиссия была введена, потому что с самого начала предполагалось: раз услуга существует, то она должна иметь комиссию. Это стандартное положение применительно к любому банковскому продукту. Но система находится в стадии становления. Хоть она и запущена, но ещё не все банки в полной мере в ней участвуют. Комиссия была введена и для того, чтобы как-то усилить конкуренцию на этом сегменте рынка», — сказал эксперт.

По его словам, решение Центрального банка «стоит приветствовать, потому что это даст возможность повысить спрос у клиента, потребителя финансовых услуг».

«Остаётся вопрос, что делать с комиссией всем остальным участникам банковского рынка. Но это уже следующий акт пьесы, и мы увидим там много интересного», — считает Масленников.

Ранее Центробанк отменил комиссию для банков за переводы между физическими лицами в системе быстрых платежей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить