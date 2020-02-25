Эксперт оценил ситуацию на фондовых рынках
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- РИА Новости
«Судя по всему, 2020 год будет отличаться очень существенными колебаниями. Попытки дальнейшего снижения будут, и, скорее всего, те распродажи, которые были в понедельник, получат продолжение в ближайшее время», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, готовность центробанков к действию может подправить ситуацию только частично, и невозможно сказать сейчас, чем закончатся колебания на фондовых рынках.
«Неизбежность нельзя отвратить, но, видимо, есть консенсус по поводу того, чтобы оттягивать наступление кризиса как можно дольше», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что самые богатые люди мира потеряли $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что ожидает рецессию в мировой экономике в первом полугодии 2020 года.