Эксперт оценил ситуацию на фондовых рынках

Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских оценил ситуацию на фондовых рынках.

«Судя по всему, 2020 год будет отличаться очень существенными колебаниями. Попытки дальнейшего снижения будут, и, скорее всего, те распродажи, которые были в понедельник, получат продолжение в ближайшее время», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, готовность центробанков к действию может подправить ситуацию только частично, и невозможно сказать сейчас, чем закончатся колебания на фондовых рынках.

«Неизбежность нельзя отвратить, но, видимо, есть консенсус по поводу того, чтобы оттягивать наступление кризиса как можно дольше», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что самые богатые люди мира потеряли $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.

Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что ожидает рецессию в мировой экономике в первом полугодии 2020 года.