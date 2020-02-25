Эксперт оценил вероятность рецессии в мировой экономике из-за коронавируса

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Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев заявил, что ожидает рецессию в мировой экономике в первом полугодии 2020 года.
Эксперт оценил вероятность рецессии в мировой экономике из-за коронавируса
  • Reuters

В беседе с НСН он отметил, что ситуация с распространением коронавируса может стать триггером, который запустит циклическую рецессию в мировой экономике.

«Мировые фондовые рынки всегда волатильны. Предполагать, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус не удастся, маловероятно. А вот стать той последней каплей, которая запустит циклическую рецессию, он может», — убеждён специалист.

Он также добавил, что состояние российской экономики при этом будет зависеть от продолжительности рецессии.

Ранее эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал влияние распространения коронавируса на экономику России.

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