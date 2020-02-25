Эксперт оценил вероятность рецессии в мировой экономике из-за коронавируса
- Reuters
В беседе с НСН он отметил, что ситуация с распространением коронавируса может стать триггером, который запустит циклическую рецессию в мировой экономике.
«Мировые фондовые рынки всегда волатильны. Предполагать, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус не удастся, маловероятно. А вот стать той последней каплей, которая запустит циклическую рецессию, он может», — убеждён специалист.
Он также добавил, что состояние российской экономики при этом будет зависеть от продолжительности рецессии.
Ранее эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал влияние распространения коронавируса на экономику России.