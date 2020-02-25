Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
- Reuters
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Отмечается, что генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более $4,8 млрд каждый, владелец Zara Амансио Ортега — $4 млрд.
Вместе с тем состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось как минимум на $2,3 млрд.
Уточняется, что зафиксированные показатели финансовых потерь людей из указанного рейтинга являются крупнейшими с октября 2016 года, когда Bloomberg стало проводить такие наблюдения.
При этом, по данным издания, американские фондовые индексы на закрытии торгов 24 февраля упали более чем на 3%.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Большой двадцатки» (G20) на 2020 год с 2,6% до 2,4% в связи со вспышкой нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно последним данным, число жертв COVID-2019 в Китае составило 2663, подтверждено 77 658 случаев заражения.