Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

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Самые богатые люди мира потеряли $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике, передаёт Bloomberg.
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
  • Reuters
  • © Brendan McDermid

Отмечается, что генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более $4,8 млрд каждый, владелец Zara Амансио Ортега — $4 млрд.

Вместе с тем состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось как минимум на $2,3 млрд.

Уточняется, что зафиксированные показатели финансовых потерь людей из указанного рейтинга являются крупнейшими с октября 2016 года, когда Bloomberg стало проводить такие наблюдения.

При этом, по данным издания, американские фондовые индексы на закрытии торгов 24 февраля упали более чем на 3%.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Большой двадцатки» (G20) на 2020 год с 2,6% до 2,4% в связи со вспышкой нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно последним данным, число жертв COVID-2019 в Китае составило 2663, подтверждено 77 658 случаев заражения.

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