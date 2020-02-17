Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20 в связи с коронавирусом

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Большой двадцатки» (G20) на 2020 год с 2,6% до 2,4% в связи со вспышкой нового типа коронавируса.
Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20 в связи с коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в релизе агентства отмечается, что вспышка коронавируса ослабила оптимизм по перспективам начинающейся стабилизации мирового экономического роста в 2020 году.

При этом в 2021 году Moody's прогнозирует темпы роста ВВП стран G20 на уровне 2,8%, что совпадает с ноябрьским прогнозом.

Прогноз по темпам роста ВВП КНР на 2020 год также понижен с 5,8% до 5,2%, на 2021 год — сохранён на уровне 5,7%.

Как уточняется, давать окончательную оценку влиянию коронавируса на экономику Китая и мира в целом пока преждевременно в связи с продолжением распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Еврокомиссии предполагают, что пик вспышки нового типа коронавируса придётся на I квартал 2020 года, а её влияние на мировую экономику будет относительно ограниченным.

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