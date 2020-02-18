Эксперты оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса

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Специалисты рассказали о возможных потерях мировой экономики из-за распространения коронавируса.
Эксперты оценили возможные потери мировой экономики из-за коронавируса
  • © Anthony WALLACE
  • AFP

Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до конца полугодия.

По его оценке, в I и II кварталах 2020 года мировой ВВП покажет нулевой рост.

Он предположил, что в настоящее время рынок акций продолжает торговаться в плюсе только из-за ожиданий инвесторов, что в случае необходимости центробанки предоставят экстренную помощь.

В свою очередь, агентство Moody's понизило прогноз по развитию экономики Китая, Австралии, Южной Кореи и Японии.

Эксперты полагают, что в ситуации роста заболеваемости за пределами КНР оценки придётся пересматривать большему числу стран, включая США и Германию.

Ранее доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с радио Sputnik прокомментировал обвал на китайских биржах на фоне распространения нового типа коронавируса.

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