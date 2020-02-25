Банки оценили готовность перехода на электронные договоры с клиентами

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Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами, пишут «Известия».
Банки оценили готовность перехода на электронные договоры с клиентами
  • © Maxim Shemetov/Reuters

О планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке.

Как отметили в пресс-службе ЦБ, цифровизация повысит доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон — это повышающее риск обстоятельство, которое требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов.

В декабре замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал банки и компании на 100% обеспечить безопасность биометрических данных, которые поступают от клиентов. Моисеев уточнил, что при утечке паспортных данных документ можно поменять.

Ранее специалисты компании DeviceLock зафиксировали в России случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.

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