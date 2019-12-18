В Минфине призвали банки обеспечить безопасность биометрических данных

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Замминистра финансов России Алексей Моисеев призвал банки и компании на 100% обеспечить безопасность биометрических данных, которые поступают от клиентов.
В Минфине призвали банки обеспечить безопасность биометрических данных
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Сейчас многие банки собирают биометрию, я боюсь, что, не дай бог, произойдёт утечка. Уже разговоры ходили, какая-то утечка небольшая произошла где-то. Это просто будет очень тяжело. Я, честно говоря, за то, чтобы при работе с биометрическими данными физических лиц на 100%... быть уверенным, что утечки не будет», — приводит РИА Новости его слова в ходе обсуждений на тему «Развитие цифровых технологий в финансовом секторе экономики: первые итоги».

Моисеев уточнил, что при утечке паспортных данных документ можно поменять.

«Как дальше жить, если из базы данных ушли его биометрические показатели, которые у нас предполагается использовать? Менять внешность, что ли? Непонятно, что делать», — заявил чиновник.

Ранее специалисты компании DeviceLock зафиксировали в России случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.

В феврале первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что ЦБ рекомендовал российским банкам информировать клиентов, для какой системы организация снимает биометрические данные. По её словам, ЦБ направил банкам соответствующие рекомендации, в том числе о том, что клиентов нужно информировать до момента снятия биометрии. 

Также банкам порекомендовали вывести сдачу биометрии в качестве отдельной опции в системе электронных очередей.

В июле 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, утверждающие требования по размещению данных граждан в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации.

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