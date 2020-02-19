В ЦБ назвали самые частые жалобы россиян в 2019 году

Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута назвал самые частые жалобы граждан в 2019 году.

В беседе с газетой «Известия» он сообщил, что всего в отношении банков регулятор получил 141,6 тыс. жалоб, что на 0,6% меньше показателя за 2018 год.

«Здесь очень хорошую динамику мы наблюдали по проблеме ипотечных кредитов — снижение на 27,4%. Такой результат достигнут в том числе благодаря введению ипотечных каникул», — заявил Мамута.

Кроме того, граждане жаловались на некредитные финансовые организации (НФО) и участников корпоративных отношений — 81,9 тыс. жалоб (-16,5%).

Как отметил Мамута, сокращение по НФО произошло в основном за счёт жалоб на действия страховщиков.

«Хотя ОСАГО и сохранило пальму первенства, ситуация здесь значительно улучшилась. Количество жалоб по этому направлению в прошлом году сократилось на 36,7% и составило 33,2 тыс.», — уточнил он.

По его словам, по негосударственным пенсионным фондам количество обращений по переходной кампании 2019 года снизилось на 17,8%.

Ранее в ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году.