Главы «Газпрома» и OMV провели переговоры

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле провели встречу в Москве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Газпрома».

Отмечается, что стороны «обсудили ход и перспективы сотрудничества».

«В частности, речь шла о поставках газа. Было отмечено, что общий объём экспорта российского трубопроводного газа в Австрию в 2019 году достиг максимального исторического значения — 14,1 млрд куб. м — на 14,6% больше, чем в рекордном 2018 году», — указывается в заявлении.

Подчёркивается, что отдельное внимание в ходе переговоров уделили проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в Берлине заявили, что реализация «Северного потока — 2» отвечает интересам Германии и России.