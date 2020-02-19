Главы «Газпрома» и OMV провели переговоры
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Газпрома».
Отмечается, что стороны «обсудили ход и перспективы сотрудничества».
«В частности, речь шла о поставках газа. Было отмечено, что общий объём экспорта российского трубопроводного газа в Австрию в 2019 году достиг максимального исторического значения — 14,1 млрд куб. м — на 14,6% больше, чем в рекордном 2018 году», — указывается в заявлении.
Подчёркивается, что отдельное внимание в ходе переговоров уделили проекту строительства газопровода «Северный поток — 2».
Ранее в Берлине заявили, что реализация «Северного потока — 2» отвечает интересам Германии и России.