ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных

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Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.
ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Скобелкин отметил, что необходимо ужесточить административную и даже ввести уголовную ответственность для сотрудников организаций за подобное.

«Я считаю себя либералом, но за эти вещи нужно наказывать крайне строго. За серьёзные нарушения (уголовная ответственность. — RT) должна быть», — сказал он.

Вместе с этим Скобелкин подчеркнул, что любая утечка информации несёт в себе огромные репутационные риски для банка, поэтому финансовое учреждение в таких ситуациях может пойти на то, что всеми правдами и неправдами будет доказывать свою невиновность в утечке.

«Но здесь, опять же, нельзя ставить под сомнение те доводы, которые приводит банк, поэтому мы проводим инспекционные проверки, чтобы разобраться. Ведь задача — не кого-то наказать», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети. Позднее Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.

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