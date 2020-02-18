ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных

Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.

Как сообщает РИА Новости, Скобелкин отметил, что необходимо ужесточить административную и даже ввести уголовную ответственность для сотрудников организаций за подобное.

«Я считаю себя либералом, но за эти вещи нужно наказывать крайне строго. За серьёзные нарушения (уголовная ответственность. — RT) должна быть», — сказал он.

Вместе с этим Скобелкин подчеркнул, что любая утечка информации несёт в себе огромные репутационные риски для банка, поэтому финансовое учреждение в таких ситуациях может пойти на то, что всеми правдами и неправдами будет доказывать свою невиновность в утечке.

«Но здесь, опять же, нельзя ставить под сомнение те доводы, которые приводит банк, поэтому мы проводим инспекционные проверки, чтобы разобраться. Ведь задача — не кого-то наказать», — добавил он.

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети. Позднее Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.