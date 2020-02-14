Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опровергает сообщения об утечке данных своих клиентов, информация в СМИ касается утечки 2015—2016 годов, к которой банк отношения не имел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идёт об информации 2015—2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» писала, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.

В Сбербанке заявили, что проверяют информацию об утечке.

Осенью 2019 года полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных пользователей финансово-кредитных организаций, в том числе клиентов Сбербанка.