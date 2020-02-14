Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Сбербанк проверяет информацию об утечке личных данных своих клиентов, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Там отметили, что ежедневно в интернете появляются десятки сообщений с предложением продать базы различных компаний, все они проверяются.

«Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015—2016 годам. Сбербанк не являлся источником утечки этих данных», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.

Как указывалось в материале, можно узнать Ф. И. О., номера счетов, паспортные данные и т.д., каждая строка продаётся за 35 рублей.





