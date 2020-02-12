Минфин назвал объём дефицита бюджета России в январе

Министерство финансов России рассказало об объёме дефицита российского бюджета в январе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, дефицит бюджета России в январе, по предварительной оценке, составил 2% ВВП, или 159,9 млрд рублей.

Объём поступивших доходов составил 1,556 трлн рублей, или 7,6% к общему объёму доходов на 2020 год, утверждённому законом о бюджете. Расходы составили 1,716 трлн рублей, или 8,8% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 8,6% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о накопленных страной финансовых резервах.