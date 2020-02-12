Путин рассказал о финансовых резервах России

Президент России Владимир Путин рассказал о накопленных Россией финансовых резервах.

По его словам, к настоящему моменту резервы Фонда национального благосостояния России превышают $125 млрд, а международные резервы составляют $560 млрд.

«Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по экономическим вопросам.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова профессор, доктор наук Валерий Масленников прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политику России в отношении золотовалютных резервов.