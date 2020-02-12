Путин рассказал о главной задаче экономической повестки

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам назвал основную задачу экономической повестки.

«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5—7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых» — сказал президент.

Глава государства отметил, что рассчитывает на совместную партнёрскую работу правительства и Банка России.

Также президент рассказал, что к настоящему моменту резервы Фонда национального благосостояния России превышают $125 млрд, а международные резервы составляют $560 млрд.

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» политику России в отношении золотовалютных резервов.