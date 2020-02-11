«Транснефть» оценила ситуацию с транзитом из-за забора нефти Минском

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Забор технологической нефти белорусскими НПЗ пока никак не сказался на транзите нефти из России через Белоруссию, заявил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Транснефть» оценила ситуацию с транзитом из-за забора нефти Минском
  • Reuters

«На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», — цитирует Дёмина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба».

В середине января глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу. По его словам, Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки, идущие в Европу через Белоруссию, однако не считает, что такая перспектива предстоит.

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