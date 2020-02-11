«Транснефть» оценила ситуацию с транзитом из-за забора нефти Минском

Забор технологической нефти белорусскими НПЗ пока никак не сказался на транзите нефти из России через Белоруссию, заявил советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

«На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», — цитирует Дёмина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба».

В середине января глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу. По его словам, Россия обладает возможностями перераспределить транзитные потоки, идущие в Европу через Белоруссию, однако не считает, что такая перспектива предстоит.