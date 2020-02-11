ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ с 11 февраля снижает ипотечные ставки на 0,5 п. п., сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу второго по активам российского банка.

«С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п. п. — до 7,9% по всей линейке ипотечных программ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, теперь кредит на готовое и строящееся жильё доступен по ставке от 7,9% годовых, а рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.

При этом уточняется, что ипотека под 7,9% возможна при первоначальном взносе от 50%.

В пятницу, 7 февраля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до уровня 6% годовых. Это первое снижение в 2020 году, регулятор объяснил его рекордным торможением инфляции в стране.