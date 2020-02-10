Эксперт оценил перспективы проекта «Северный поток — 2»

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Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил перспективы проекта «Северный поток — 2».
Эксперт оценил перспективы проекта «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Надо сказать, что Россия способна завершить этот проект собственными силами», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, американское давление завершится на уровне слов.

Как отметил эксперт, в рамках «Северного потока — 2» осталось пройти 100 с небольшим километров не самых сложных участков.

«Я надеюсь, что до конца года все эти работы завершатся, а сам газопровод введут в эксплуатацию», — заключил он.

Ранее в МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён.

5 февраля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

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