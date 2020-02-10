В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
  • Reuters

Парламентарий назвал такое поведение украинской компании «очень неприличным».

«Есть договорённости о прекращении всех споров, исков с условием, что будет заключён новый контракт на транзит газа через Украину. Контракт заключён. Долг, который, я считаю, совершенно несправедливо был присуждён «Газпрому» Стокгольмским арбитражем, был выплачен тем не менее. Казалось бы, дальше надо работать с чистого листа, но похоже, что и «Нафтогаз», и, я думаю, в целом Украина будет стремиться жить за счёт предъявления каких-то исков России», — отметил Цеков.

По мнению сенатора, Россия должна выработать «очень действенные меры» против подобных попыток Украины. 

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить