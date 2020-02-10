На конференции в Мюнхене обсудят «Северный поток — 2»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера.
«Конечно, тема «Северного потока — 2» будет играть роль не только на сцене в ходе мероприятий основной и дополнительной программ, но и за кулисами», — сказал он.
Вместе с этим Ишингер добавил, что дискуссия на конференции по энергетической политике США в Европе пройдёт при участии как американского министра энергетики, так и целого ряда представителей российского парламента.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
5 февраля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».