На конференции в Мюнхене обсудят «Северный поток — 2»

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На Мюнхенской конференции по безопасности планируется обсудить газопровод «Северный поток — 2».
На конференции в Мюнхене обсудят «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера.

«Конечно, тема «Северного потока — 2» будет играть роль не только на сцене в ходе мероприятий основной и дополнительной программ, но и за кулисами», — сказал он.

Вместе с этим Ишингер добавил, что дискуссия на конференции по энергетической политике США в Европе пройдёт при участии как американского министра энергетики, так и целого ряда представителей российского парламента.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.

5 февраля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США против «Северного потока — 2».

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