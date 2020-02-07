Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос на 3,9% в 2019 году

Внешнеторговый оборот Ставропольского края вырос на 3,9% за январь — сентябрь 2019 года.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное Министерство экономического развития.

Объём зарубежной торговли за девять месяцев превысил $1,4 млрд.

Краевые компании в основном торговали со странами дальнего зарубежья. Среди наиболее активных внешнеторговых партнёров — Китай, США, Украина, Белоруссия, Азербайджан.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году регион планирует наращивать экспорт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах экспорта сельхозпродукции в 2019 году.