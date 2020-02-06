Сбербанк и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации

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На открытии «Школы 21» в Казани президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Татарстана Рустам Минниханов заключили соглашение о сотрудничестве между кредитной организацией и республиканским правительством.
Сбербанк и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Документ направлен на развитие и внедрение цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание планируется уделить здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде.

Сбербанк намерен внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана. Он также будет активно участвовать в мероприятиях и проектах, посвящённых поиску решений в вопросах цифровизации региона.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.

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