Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества с кредитами

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT рассказал о том, как защититься от новой схемы мошенничества с кредитами.

Уточняется, что схема заключается в том, что после того, как заёмщику выдают деньги, кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг. Позднее кредитор подаёт в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.

Власов объяснил, что жертвами мошенничества с кредитами, как правило, становятся люди в тяжёлом финансовом положении.

«Когда люди нуждаются в деньгах, они не очень внимательно смотрят за тем, какие договоры подписывают и что в них написано», — заявил эксперт.

Он посоветовал не брать деньги в долг у частных лиц и микрофинансовых организаций.

Эксперт также предлагает внимательно смотреть договор и то, как в нём прописана система возврата денег и какие действия нужно предпринимать, если организация или человек не отвечает на звонки.

«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте», — рекомендует Власов.

Он также уточнил, что пострадавшим от мошеннических схем необходимо обращаться за помощью в правоохранительные органы.

«Через месяц вы приходите выплачивать часть долга с теми же двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы приходили, звонили, но этого лица не было на месте. Далее стоит обратиться к своему участковому с просьбой завести дело о потенциальном мошенничестве», — заключил эксперт.

Ранее Центробанк рассказал о появлении новой схемы мошенничества с кредитами.