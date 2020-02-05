Эксперт дал советы по защите от нового вида мошенничества с кредитами
- Reuters
Уточняется, что схема заключается в том, что после того, как заёмщику выдают деньги, кредитор исчезает, и долгое время должнику просто некому выплачивать долг. Позднее кредитор подаёт в суд с требованием погасить всю сумму с процентами сразу.
Власов объяснил, что жертвами мошенничества с кредитами, как правило, становятся люди в тяжёлом финансовом положении.
«Когда люди нуждаются в деньгах, они не очень внимательно смотрят за тем, какие договоры подписывают и что в них написано», — заявил эксперт.
Он посоветовал не брать деньги в долг у частных лиц и микрофинансовых организаций.
Эксперт также предлагает внимательно смотреть договор и то, как в нём прописана система возврата денег и какие действия нужно предпринимать, если организация или человек не отвечает на звонки.
«Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте», — рекомендует Власов.
Он также уточнил, что пострадавшим от мошеннических схем необходимо обращаться за помощью в правоохранительные органы.
«Через месяц вы приходите выплачивать часть долга с теми же двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы приходили, звонили, но этого лица не было на месте. Далее стоит обратиться к своему участковому с просьбой завести дело о потенциальном мошенничестве», — заключил эксперт.
Ранее Центробанк рассказал о появлении новой схемы мошенничества с кредитами.