В 2019 году сумма выплаченных России кредитов превысила объём выданных

В 2019 году Минфин России предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей. Как пишут «Известия», это следует из оперативных данных Федерального казначейства по исполнению бюджета. При этом вернуть в казну удалось 250 млрд рублей.

Как отмечает издание, в последний раз положительная разница между показателями была зафиксирована в 2010 году.

Тогда России вернули 53 млрд рублей, в долг было предоставлено 14 млрд.

Ранее в МИД России оценили выполнение Венесуэлой обязательств по госдолгу.

В ноябре министр энергетики России Александр Новак рассказал о намерении Ирана получить от страны кредит на $2 млрд на реализацию ряда проектов. По его словам, с учётом ранее принятых решений общая сумма кредита может составить порядка $5 млрд.