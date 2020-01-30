В МИД России оценили выполнение Венесуэлой обязательств по госдолгу

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Каракас своевременно выполняет взятые обязательства по обслуживанию государственного долга перед Москвой, и вопрос реструктуризации кредита не рассматривается, заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
В МИД России оценили выполнение Венесуэлой обязательств по госдолгу
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«Венесуэла в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства по государственному кредиту, выданному в соответствии с межправительственным соглашением от 2011 года и протоколами к нему. Все платежи осуществляются своевременно в соответствии с установленным графиком», — цитирует дипломата РИА Новости.

По данным на октябрь 2019 года, госдолг Венесуэлы перед Россией составляет $3 млрд.

В январе 2019 года в Минфине России допустили возможные проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга из-за политического кризиса в этой стране.

В конгрессе США при этом выступили против выплаты оппозицией Венесуэлы долга России в случае её прихода к власти.

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