Посол КНР спрогнозировал влияние коронавируса на экономику

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что распространение коронавируса в Китае не окажет значительного влияния на ситуацию в экономике КНР.

«Некоторые товарищи считают, что, действительно, эпидемия оказывает негативное влияние на китайскую экономику. Действительно, будет сказываться на экономике, но это тоже незначительно», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, «что это касается только одной провинции и одного города».

Также посол заявил, что китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.