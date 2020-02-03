Посол КНР спрогнозировал влияние коронавируса на экономику
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«Некоторые товарищи считают, что, действительно, эпидемия оказывает негативное влияние на китайскую экономику. Действительно, будет сказываться на экономике, но это тоже незначительно», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, «что это касается только одной провинции и одного города».
Также посол заявил, что китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.