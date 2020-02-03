Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год
- РИА Новости
«ВВП в 2019 году составил 109 361,5 млрд рублей. Индекс его физического объёма по сравнению с 2018 годом — 101,3%, индекс-дефлятор — 103,4%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что увеличение добавочной стоимости добывающих производств оказало наибольшее влияние на рост физического объёма ВВП.
По сравнению с данными за 2018 год увеличились объёмы внутреннего конечного спроса.
28 января сообщалось, что, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году составил 1,4%.