Росстат представил первую оценку ВВП за 2019 год

Росстат представил первую оценку ВВП России за 2019 год. За указанный период он увеличился на 1,3% и достиг 109,4 трлн рублей.

«ВВП в 2019 году составил 109 361,5 млрд рублей. Индекс его физического объёма по сравнению с 2018 годом — 101,3%, индекс-дефлятор — 103,4%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что увеличение добавочной стоимости добывающих производств оказало наибольшее влияние на рост физического объёма ВВП.

По сравнению с данными за 2018 год увеличились объёмы внутреннего конечного спроса.

28 января сообщалось, что, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в 2019 году составил 1,4%.