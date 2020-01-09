Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

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Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%.

Как сообщает РИА Новости, такие данные представлены ввиду восстановления торговли и инвестиций после ощутимого ослабления в 2019 году.

При этом риски снижения темпов роста сохраняются.

Отмечается, что в 2020 году в странах с развитой экономикой рост снизится до 1,4%, в странах с развивающимся рынком — ускорится до 4,1%.

Вместе с тем, согласно прогнозу банка, рост экономики в США замедлится до 1,8%, в еврозоне — до 1%, а в Китае рынок продолжит «умеренное замедление» до 5,9% в 2020 году.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию аудиторской компании PwC «Обзор мировой экономики», в 2020 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 3,4%.

Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН прокомментировал данный прогноз.

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