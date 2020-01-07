Эксперт оценил возможное влияние мирового рынка сырья на экономику России в 2020 году

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Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное влияние мирового рынка сырья на экономику России.
Эксперт оценил возможное влияние мирового рынка сырья на экономику России в 2020 году
  • РИА Новости

Как считает эксперт, основной сдвиг российской позиции на глобальном уровне обеспечат нефть и металлы.

«Котировки способны вырасти с $66—67 за баррель до $75. Такого удорожания будет достаточно как для дополнительного финансирования нацпроектов, так и для создания финансовой подушки безопасности страны», — прогнозирует он.

По его словам, также растёт объём потребления цветных металлов на мировом рынке, а вместе с ними повышаются и цены. Беляев пояснил, что в первую очередь это медь, кобальт, литий, палладий и никель.

«Мировая конъюнктура глобальных рынков даёт Российской Федерации чёткий прогноз и указывает на заметный рост внешнеторговых доходов», — добавил эксперт.

Ранее Saxo Bank опубликовал ежегодные «шокирующие предсказания» на будущий год. Так, эксперты допускают, что Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти.

Газета «Известия» сообщала, что аналитики крупнейших банков и институтов составили прогноз роста ВВП в России на 2020 год.

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