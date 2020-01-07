Аналитики прогнозируют замедление роста мировой экономики

Согласно исследованию аудиторской компании PwC «Обзор мировой экономики», в 2020 году темпы роста мировой экономики замедлятся до 3,4%. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ.

«В 2020 году рост мировой экономики составит 3,4% по паритету покупательной способности, притом что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%», — указано в обзоре.

Как считают в аудиторской компании, в текущем году в условиях замедления роста мировой экономики, так называемой «слоубализации», напряжённость в глобальной торговле будет создавать трудности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в мировом масштабе.

Ранее газета «Известия» писала, что аналитики крупнейших банков и институтов составили прогноз роста ВВП в России на 2020 год.

По их прогнозам, в этом году показатель валового внутреннего продукта в России вырастет в среднем 1,7%.