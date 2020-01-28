ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%
- РИА Новости
«По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития», — говорится в обзоре.
В начале января Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Исходя из данных банка, рост ВВП России в 2020 году составит 1,6%, что ниже на 0,2% по сравнению с оценками, которые были сделаны в июне, в 2021—2022 годах — 1,8%.
Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН оценил этот прогноз.