ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%

Короткая ссылка
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году составил 1,4%, Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на обзор Минэкономразвития «Картина деловой активности. Январь 2020 года».
ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%
  • РИА Новости

«По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития», — говорится в обзоре.

В начале января Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.

Исходя из данных банка, рост ВВП России в 2020 году составит 1,6%, что ниже на 0,2% по сравнению с оценками, которые были сделаны в июне, в 2021—2022 годах — 1,8%.

Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН оценил этот прогноз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить