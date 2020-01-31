РБК сообщило об увеличении тарифа на транзит газа через Украину

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Транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 1 января текущего года увеличился на 2%. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект договора между «Нафтогазом» и «Газпромом».
РБК сообщило об увеличении тарифа на транзит газа через Украину
  • РИА Новости

Как отмечается, российская сторона будет платить украинской за транзит российского газа в Европу в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в предыдущем.

Согласно проекту пятилетнего договора двух компаний, стоимость прокачки российского газа в Европу через ГТС Украины составит $31,72 за 1 тыс. кубометров. Тариф рассчитан по ставке $2,66 за 1 тыс. кубометров на 100 км и из расчёта протяжённости ГТС 1192,48 км.

Как указывает издание, в случае транзита 225 млрд кубометров за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать около $7,13 млрд.

Если «Газпром» решит увеличить объёмы поставок газа, будут применены повышающие коэффициенты по тарифу. В таком случае максимальный рост ставки составит до 45%.

Ранее в США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину.

Как отмечали в Киеве, транзит российского газа через Украину с начала 2020 года достиг 2 млрд кубометров

В компании «Оператор ГТС Украины» отмечали положительный эффект контракта с Россией по транзиту газа.

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