В Минэнерго США допустили удорожание нефти до $183 за баррель
- Reuters
Другие рассматриваемые сценарии предполагают другие цены: в базовом стоимость Brent ожидается на уровне $105 за баррель.
При этом в случае низких издержек добычи и относительно высокого уровня доступности ресурсов, согласно прогнозу, цена составит $46 за баррель.
Ранее МВФ обновил свой прогноз, касающийся мировых цен на нефть в 2020 году. Так, средняя цена на нефть в 2020 году ожидается на уровне $58,03 за баррель.
Как отмечал министр энергетики России Александр Новак, цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.