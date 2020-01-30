В Минэнерго США допустили удорожание нефти до $183 за баррель

Стоимость нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи. Об этом говорится в энергетическом прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США.

Другие рассматриваемые сценарии предполагают другие цены: в базовом стоимость Brent ожидается на уровне $105 за баррель.

При этом в случае низких издержек добычи и относительно высокого уровня доступности ресурсов, согласно прогнозу, цена составит $46 за баррель.

Ранее МВФ обновил свой прогноз, касающийся мировых цен на нефть в 2020 году. Так, средняя цена на нефть в 2020 году ожидается на уровне $58,03 за баррель.

Как отмечал министр энергетики России Александр Новак, цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть.