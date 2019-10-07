Новак назвал справедливую цену на нефть

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что цена нефти в $50 за баррель является справедливой, а о $100 за баррель можно забыть, сообщает Reuters.
Новак назвал справедливую цену на нефть
  • Reuters

«Все про $100 давно забыли. Мы живём исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50. Бюджет в 2019-м у нас свёрстан исходя из цены $43—45 за баррель», — сказал Новак.

По его словам, в долгосрочной перспективе цены на нефть будут близки к текущим уровням из-за замещения падения добычи в Иране и Венесуэле ростом добычи в США и других странах.

Ранее Минфин России сообщил, что в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

3 октября Новак заявил, что в 2019 году рост мирового спроса на нефть может достичь минимального уровня за последние семь лет. 

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