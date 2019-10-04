В России оценили последствия падения цен на нефть до $10 за баррель

Министерство финансов России рассчитало, какой урон будет нанесён российскому бюджету в случае падения цен на нефть до $10 за баррель.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы к проекту казны на 2020–2022 годы.

По расчётам ведомства, в год, когда цены на нефть упадут до показателя в $10 за баррель, казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.

Также министерство подсчитало, что если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет, то при таком сценарии от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП.

Отмечается, что такое падение цен рассматривается как самый радикальный сценарий. По версии Минфина, самый близкий к реальности вариант стресса для бюджета — падение цены на нефть до $40 за баррель. При таких показателях государственные финансы не пострадают и урон от такого коллапса на нефтяных рынках для доходов казны будет нулевым.

Ранее глава Минэнерго России Александра Новака заявил, что в 2019 году рост мирового спроса на нефть может достичь минимального уровня за последние семь лет. Такой прогноз министр объяснил замедлением глобальной экономики. Главными факторами риска стали торговые войны США с Китаем и Европой. При этом ситуация на нефтяном рынке пока далека от кризисной. Стабильность энергосектора поддерживают усилия стран — участниц соглашения ОПЕК+.

30 сентября ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.