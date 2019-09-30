Эксперт оценил перспективы цен на нефть

Короткая ссылка
Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.
Эксперт оценил перспективы цен на нефть
  • Reuters

«Никаких особых взлётов цен на нефть в ближайшее время не предвидится», — заявил он.

По его словам, скачок цен возможен, если инцидент с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии закончится военным конфликтом.

Тем не менее, отметил Масленников, российскую экономику это не сильно затронет, поскольку страна адаптирована к подобным изменениям.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.

Президент Независимого топливного союза России Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить