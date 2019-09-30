Эксперт оценил перспективы цен на нефть

Экономист, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил перспективы цен на нефть.

«Никаких особых взлётов цен на нефть в ближайшее время не предвидится», — заявил он.

По его словам, скачок цен возможен, если инцидент с атакой на НПЗ в Саудовской Аравии закончится военным конфликтом.

Тем не менее, отметил Масленников, российскую экономику это не сильно затронет, поскольку страна адаптирована к подобным изменениям.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 30 сентября.

Президент Независимого топливного союза России Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.