Эксперт оценил рост цен на нефть после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

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Президент Независимого топливного союза России Павел Баженов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал рост цен на нефть после атак дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Эксперт оценил рост цен на нефть после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
  • Reuters

«Для производителей, которые торгуют нефтью, безусловно выгодно. И в целом для бюджета страны безусловно выгодно — чем дороже нефть, тем больше доходов получают нефтяные компании, которые являются системообразующими для бюджета», — заявил он.

По его словам, на внутреннем рынке всё с точностью до наоборот.

16 сентября мировые цены на нефть выросли почти на 20%.

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН отметил, что нужно понимать, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана.

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