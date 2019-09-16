Эксперт оценил рост цен на нефть после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
- Reuters
«Для производителей, которые торгуют нефтью, безусловно выгодно. И в целом для бюджета страны безусловно выгодно — чем дороже нефть, тем больше доходов получают нефтяные компании, которые являются системообразующими для бюджета», — заявил он.
По его словам, на внутреннем рынке всё с точностью до наоборот.
16 сентября мировые цены на нефть выросли почти на 20%.
Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в беседе с ФАН отметил, что нужно понимать, как будет развиваться ситуация вокруг Ирана.