МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год

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Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз, касающийся мировых цен на нефть в 2020 году.
МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год
  • РИА Новости

Как говорится в январском докладе World Economic Outlook (WEO), подготовленном фондом, средняя цена на нефть в 2020 году будет составлять $58,03 за баррель.

Данный показатель на $0,09 больше, чем соответствующий прогноз в октябрьском докладе МВФ.

«Средняя цена на нефть в долларах США за баррель составляла в 2019 году $60,62, предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 12 ноября 2019 года), составляет $58,03 за баррель в 2020 году и $55,31 в 2021 году», — говорится в документе.

Ранее Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране.

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное влияние мирового рынка сырья на экономику России.

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