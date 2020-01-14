Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране

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Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз нефти марки Brent до $64,83 на 2020 год и до $67,53 на 2021 год.
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране
  • © Reuters

Прогноз средней цены на нефть WTI на 2020 год составил $59,25, на 2021 год — $62,03.

Также повышен прогноз по добыче нефти в 2020 году до 13,3 млн баррелей в сутки в 2020 году и 13,7 млн в 2021 году.

Ранее эксперты из Saxo Bank опубликовали «шокирующие предсказания» на 2020 год, что Россия и страны ОПЕК объявят о новом значительном сокращении добычи нефти.

Как уточнялось, при таком раскладе марка Brent может вернуться к отметке в $90 за баррель.

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