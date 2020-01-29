Назван объём поставок газа в Европу по «Северному потоку» в 2019 году

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Объём поставок газа европейским потребителям по газопроводу «Северный поток» по итогам 2019 года составил 58,5 млрд куб. м, сообщает пресс-служба компании-оператора Nord Stream AG.
Назван объём поставок газа в Европу по «Северному потоку» в 2019 году
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«В 2019 году компания Nord Stream AG поставила потребителям в Европе 58,5 млрд куб. м природного газа по трубопроводу «Северный поток», — говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря бесперебойной работе загрузка была обеспечена на уровне, сопоставимом с прошлогодним показателем.

Также в компании проинформировали, что с момента ввода в эксплуатацию в ноябре 2011 года первой нитки трубопровода объём транспортировки достиг 322,5 млрд кубов.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года.

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