В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией по транзиту нефти

В Федеральной антимонопольной службе России рассказали о переговорах с белорусской стороной по вопросу тарифа на транзит нефти. По словам замглавы ведомства Анатолия Голомолзина, окончательная величина тарифа зависит от согласованных расходов по транспортировке.

«Переговоры такие состоялись, методика у них там в том, что цена должна меняться по формуле «инфляция плюс не более 3%». Прогнозная инфляция — 3%. Какой итоговой будет величина тарифа — это вопрос относительно того, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке», — сказал он во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Если стороны не придут к обоснованным объёмам, тогда «сработает эта формула», отметил Голомолзин.

«Мы рассчитываем, что белорусские коллеги решение для себя в ближайшее время примут», — добавил он.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу.

По словам Голомолзина, антимонопольные ведомства России и Белоруссии примут окончательное решение по тарифам до конца января.