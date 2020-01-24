Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России
- Reuters
«Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Он сказал, что Белоруссия на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые могут поставить необходимое количество нефти.
В начале января в пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России увеличится в 2020 году на 5%.