Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства.

«Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он сказал, что Белоруссия на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией, которые могут поставить необходимое количество нефти.

В начале января в пресс-службе концерна «Белнефтехим» сообщили, что стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России увеличится в 2020 году на 5%.