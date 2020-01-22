«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»

«Укртранснафта» получила от российской «Транснефти» полную компенсацию в размере €4,3 млн за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее сообщалось, что Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба».

23 апреля 2019 года Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».