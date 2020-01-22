«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»

Короткая ссылка
«Укртранснафта» получила от российской «Транснефти» полную компенсацию в размере €4,3 млн за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».
«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»
  • РИА Новости

«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее сообщалось, что Белоруссия достигла с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за ЧП на нефтепроводе «Дружба».

23 апреля 2019 года Белоруссия объявила о временном прекращении поставок топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за ухудшения качества импортируемой из России нефти. В конце июня глава Минэнерго России Александр Новак заявил о завершении кризиса с поставками нефти по «Дружбе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить