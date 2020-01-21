В Подмосковье планируют создать около 100 тысяч рабочих мест в 2020 году

В Московской области планируют создать около 100 тыс. рабочих мест в 2020 году за счёт привлечения инвесторов.

Как сообщает телеканал «360», об итогах работы по привлечению инвесторов в 2019 году и планах на будущее на совещании регионального правительства рассказала министр инвестиций и инноваций Подмосковья Наталья Егорова.

В области зарегистрировано 400 тыс. экономических организаций. В данной сфере заняты около 3,4 млн человек, что составляет почти половину населения региона.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что более 1,3 тыс. новых рабочих мест намерены создать в моногородах Удмуртии в 2020 году.