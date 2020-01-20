Более 1,3 тысячи новых рабочих мест планируют создать в моногородах Удмуртии в 2020 году

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Более 1,3 тыс. новых рабочих мест намерены создать в моногородах Удмуртии в 2020 году, заявил первый зампред правительства республики Александр Свинин на аппаратном совещании.
Более 1,3 тысячи новых рабочих мест планируют создать в моногородах Удмуртии в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Удмуртская Республика — единственный в стране регион, который смог привлечь меры поддержки Фонда развития моногородов во все моногорода, находящиеся на территории нашей республики», — сказал Свинин.

По его словам, меры и программы, принятые в 2019 году, позволят создать 629 рабочих мест. План на 2020-й — более 1,3 тыс. рабочих мест.

Также предусмотрено привлечение инвестиций на сумму, превышающую 7 млрд рублей.

Ранее заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в беседе с НСН прокомментировал возможность пересмотра списка моногородов в России.

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