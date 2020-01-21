Эксперт оценил сообщения об отмене ареста активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза»
- РИА Новости
Как отметил специалист в беседе с радио Sputnik, в настоящий момент идёт выполнение ранее достигнутых договорённостей.
«Стороны выполняют соглашения, достигнутые в конце прошлого года, которые позволили подписать новое транзитное соглашение и урегулировать все претензии. Собственно, этот процесс сейчас завершается. Часть, которая связана с арестами активов, сейчас аннулируется. Что будет дальше? Поживём — увидим, но сейчас ситуация урегулирована», — пояснил Гривач.
20 января сообщалось о снятии арестов с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза».
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что это подтверждает договорённости «Газпрома» и «Нафтогаза».