Эксперт оценил сообщения об отмене ареста активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал сообщения об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Европе.

Как отметил специалист в беседе с радио Sputnik, в настоящий момент идёт выполнение ранее достигнутых договорённостей.

«Стороны выполняют соглашения, достигнутые в конце прошлого года, которые позволили подписать новое транзитное соглашение и урегулировать все претензии. Собственно, этот процесс сейчас завершается. Часть, которая связана с арестами активов, сейчас аннулируется. Что будет дальше? Поживём — увидим, но сейчас ситуация урегулирована», — пояснил Гривач.

20 января сообщалось о снятии арестов с активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза».

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что это подтверждает договорённости «Газпрома» и «Нафтогаза».