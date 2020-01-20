Макрон и Трамп обсудили цифровой налог

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп обсудили введение Парижем цифрового налога.

Об этом на своей странице в Twitter написал Макрон.

«Отличная дискуссия с Дональдом Трампом по поводу цифрового налога. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин», — указал он.

Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут ввести пошлины на импортируемые из Франции товары в связи с введением Парижем цифрового налога.

5 января французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр пообещал ввести санкции против США, если они попытаются «наказать» Париж за введение налога на деятельность крупных IT-компаний, в том числе американских.