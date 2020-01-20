Макрон и Трамп обсудили цифровой налог

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Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп обсудили введение Парижем цифрового налога.
Макрон и Трамп обсудили цифровой налог
  • Reuters
  • © Ludovic Marin/Pool

Об этом на своей странице в Twitter написал Макрон.

«Отличная дискуссия с Дональдом Трампом по поводу цифрового налога. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать эскалации в сфере пошлин», — указал он.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты могут ввести пошлины на импортируемые из Франции товары в связи с введением Парижем цифрового налога.

5 января французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр пообещал ввести санкции против США, если они попытаются «наказать» Париж за введение налога на деятельность крупных IT-компаний, в том числе американских. 

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