В Удмуртии планируют ввести новые меры поддержки экспортёров

Короткая ссылка
В Удмуртии намерены ввести новые меры поддержки экспортёров, заявил первый зампред правительства региона Александр Свинин на аппаратном совещании.
В Удмуртии планируют ввести новые меры поддержки экспортёров
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Год международный, будет очень много бизнес-миссий. Мы вводим новые меры поддержки региональные для наших экспортёров», — сказал Свинин.

Власти будут субсидировать логистику для экспорта малого и среднего бизнеса. Также планируется помогать производителям сельскохозяйственных товаров готовить площадки для осуществления экспортных поставок. Пилотный проект намерены запустить в 2020 году.

Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить