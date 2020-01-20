В Удмуртии планируют ввести новые меры поддержки экспортёров

В Удмуртии намерены ввести новые меры поддержки экспортёров, заявил первый зампред правительства региона Александр Свинин на аппаратном совещании.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Год международный, будет очень много бизнес-миссий. Мы вводим новые меры поддержки региональные для наших экспортёров», — сказал Свинин.

Власти будут субсидировать логистику для экспорта малого и среднего бизнеса. Также планируется помогать производителям сельскохозяйственных товаров готовить площадки для осуществления экспортных поставок. Пилотный проект намерены запустить в 2020 году.

Ранее URA.RU сообщало, что экспорт в Свердловской области вырос на 18% за девять месяцев 2019 года.