Эксперт прокомментировал прогноз ЦБ по росту рефинансирования ипотеки

Директор Центра исследований международной экономики Института международных исследований МГИМО МИД России Михаил Мамонов прокомментировал прогноз ЦБ по росту рефинансирования ипотеки.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» эксперт отметил, что регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, вслед за которой снизились и ставки коммерческих банков по кредитам, в том числе ипотечным.

«Для россиян это возможность выгодно перекредитоваться и платить меньшие суммы в виде ежемесячного взноса или снизить общий срок выплаты. Да и сам социально важный инструмент ипотеки становится более доступным», — заявил Мамонов.

По его словам, вполне очевидно, что каждый банк будет сам оценивать ситуацию, в которой рискует оказаться, и принимать меры в зависимости от особенностей своей работы, доли ипотечных сделок в общем финансовом портфеле.

«И так как в 2020 году Центробанк планирует вновь снижать ключевую ставку, мы, возможно, увидим даже несколько этапов рефинансирования», — прогнозирует эксперт.

Из ранее опубликованного доклада ЦБ следует, что снижение ставок по ипотеке может привести к росту доли рефинансирования заёмщиками привлечённых ранее кредитов. Банкам рекомендовано проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска.

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